CORTES POR SECTORES B° LAS BALSAS

Se informa a los vecinos y vecinas que, a partir de mañana, se realizarán cortes programados en el servicio de agua con el objetivo de garantizar una mejor distribución del recurso para todos.
Primer corte – de 08:00 a 14:00 hs
Sectores afectados:
Colectora, Alto Andino, Cerro Bayo, Pobladores, Cruz del Sur, Unicornio y Cefeo
Segundo corte – de 14:00 a 20:00 hs
Sectores afectados:
Osa Mayor, Cráter, Orión, Antares, Pegaso, Cruz Del Sur, Canopus, Mercado
A partir de las 20:00 hs el servicio se normaliza para ambos sectores.
Se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del agua y tomar las previsiones necesarias durante los horarios indicados.
La Ordenanza N° 1546/2004, establece la obligatoriedad del tanque de reserva.
Toda la información y posibles modificaciones se comunicarán a través de los canales oficiales de la Municipalidad.
