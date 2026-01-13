CORTES POR SECTORES B° LAS BALSAS

Se informa a los vecinos y vecinas que, a partir de mañana, se realizarán cortes programados en el servicio de agua con el objetivo de garantizar una mejor distribución del recurso para todos.

Primer corte – de 08:00 a 14:00 hs

Sectores afectados:

Colectora, Alto Andino, Cerro Bayo, Pobladores, Cruz del Sur, Unicornio y Cefeo

Segundo corte – de 14:00 a 20:00 hs

Sectores afectados:

Osa Mayor, Cráter, Orión, Antares, Pegaso, Cruz Del Sur, Canopus, Mercado

A partir de las 20:00 hs el servicio se normaliza para ambos sectores.

Se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del agua y tomar las previsiones necesarias durante los horarios indicados.

La Ordenanza N° 1546/2004, establece la obligatoriedad del tanque de reserva.

Toda la información y posibles modificaciones se comunicarán a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

