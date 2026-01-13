Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Comunicado – Corte de Agua

Ene 13, 2026

Se informa a la comunidad que mañana miércoles 14, se procederá al corte total del suministro de agua debido a reparaciones de un caño principal, los trabajos se realizarán sobre la Avenida 7 Lagos al 700, en el horario de 7 a 14 hs

Los barrios afectados por esta interrupción serán: Lomas Del Correntoso, Epulafquen, 3 Cerros, Margaritas, Peumayen, Mallín, parte del Once y la zona del Cruce.

Recomendamos a los usuarios tomar las precauciones del caso, para evitar inconvenientes durante el periodo de los trabajos.

Dirección de Agua

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

CORTES POR SECTORES B° LAS BALSAS

Ene 12, 2026
Comunicado

Entidades sin fines de lucro serán eximidas del pago de mantenimiento bancario

Ene 12, 2026
Comunicado

Corte total del servicio de agua por rotura de caño – Calle Chumuy.

Ene 9, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura Sin categoría

Villa La Angostura fortalece sus instituciones deportivas con el programa Clubes Sociales.

13 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Neuquén lanzó dos programas de beneficios para impulsar el turismo y la economía local.

13 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de sobres “B” Llamado a Concurso N° 02/2025, servicio público de transporte de pasajeros.

13 enero, 2026 Prensa Vla
Comunicado

Comunicado – Corte de Agua

13 enero, 2026 Prensa Vla