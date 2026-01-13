Comunicado – Corte de Agua

Se informa a la comunidad que mañana miércoles 14, se procederá al corte total del suministro de agua debido a reparaciones de un caño principal, los trabajos se realizarán sobre la Avenida 7 Lagos al 700, en el horario de 7 a 14 hs

Los barrios afectados por esta interrupción serán: Lomas Del Correntoso, Epulafquen, 3 Cerros, Margaritas, Peumayen, Mallín, parte del Once y la zona del Cruce.

Recomendamos a los usuarios tomar las precauciones del caso, para evitar inconvenientes durante el periodo de los trabajos.

Dirección de Agua