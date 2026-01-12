Angostura Informa

Comunicado

Entidades sin fines de lucro serán eximidas del pago de mantenimiento bancario

Ene 12, 2026

Asociaciones de bomberos voluntarios y clubes deportivos se incorporan este año al beneficio que exime del pago de los costos de mantenimiento de cuentas corrientes en el Banco Provincia del Neuquén, a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Gobierno y la entidad bancaria.

La medida amplía el alcance del acuerdo vigente desde 2025 y contempla la bonificación total de comisiones por el mantenimiento de hasta dos cuentas corrientes especiales por entidad, durante el período de mandato de sus autoridades registradas.

La implementación se realiza a través de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas (IPPJ).Además de los nuevos beneficiarios, el convenio alcanza a bibliotecas populares, centros de jubilados, cooperadoras escolares y hospitalarias, asociaciones de fomento rural y organizaciones vinculadas a la discapacidad.

Se estima que para 2026 el universo de entidades beneficiadas podría superar las 250 instituciones en toda la provincia.Desde el Gobierno provincial destacaron que esta política permite liberar recursos que las organizaciones pueden destinar directamente a sus actividades comunitarias, al tiempo que promueve la articulación institucional y la simplificación de trámites.

En los primeros meses de aplicación, más de 30 asociaciones civiles de distintos puntos del Neuquén ya accedieron a este beneficio, fortaleciendo el trabajo que desarrollan diariamente en sus comunidades.

By Prensa Vla

