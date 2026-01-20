Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

COMUNICADO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE.

Ene 20, 2026


La Municipalidad de Villa La Angostura informa a los vecinos y vecinas que, debido a una falla en una de las bombas de la Central de Bombeo de Quetrihué, el servicio de agua potable se encuentra momentáneamente limitado, hasta tanto se realice el recambio de las bombas correspondientes, las cuales se encuentran en camino y se estima que llegaran antes del dia Viernes 23/1

Como consecuencia de esta situación, se registrará baja presión y, en algunos casos, corte total del suministro, en los barrios del Centro de la localidad y Barrio Las Balsas.

Ante este escenario, se solicita a la comunidad realizar un uso responsable y solidario del agua, priorizando el consumo esencial, hasta la normalización del servicio.
Las personas que necesiten servicio de cisterna, podrán comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos a los teléfonos:

📞 2944 241601
📞 2944 389275 ( indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)

Desde el área de Servicio de Agua se continúa trabajando para resolver el inconveniente a la mayor brevedad posible.
Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Municipio.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Balance de controles de seguridad del fin de semana.

Ene 19, 2026
Comunicado

Corte de Energía Programado – EPEN

Ene 19, 2026
Comunicado

Situación del sistema de bombeo y uso racional del agua.

Ene 18, 2026

Otras noticias

Comunicado

COMUNICADO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE.

20 enero, 2026 Prensa Vla
Deportes

INSCRIPCIONES ABIERTAS: COLONIA DE VERANO FEBRERO 2026!

20 enero, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

Entrega de Garrafas a todos los Beneficiarios del Bono de Gas.

20 enero, 2026 Prensa Vla
Dirección de Tránsito y Transporte

TRÁNSITO Y TRANSPORTE – HORARIOS DE ATENCIÓN.

20 enero, 2026 Prensa Vla