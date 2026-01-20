COMUNICADO DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE.



La Municipalidad de Villa La Angostura informa a los vecinos y vecinas que, debido a una falla en una de las bombas de la Central de Bombeo de Quetrihué, el servicio de agua potable se encuentra momentáneamente limitado, hasta tanto se realice el recambio de las bombas correspondientes, las cuales se encuentran en camino y se estima que llegaran antes del dia Viernes 23/1

Como consecuencia de esta situación, se registrará baja presión y, en algunos casos, corte total del suministro, en los barrios del Centro de la localidad y Barrio Las Balsas.

Ante este escenario, se solicita a la comunidad realizar un uso responsable y solidario del agua, priorizando el consumo esencial, hasta la normalización del servicio.

Las personas que necesiten servicio de cisterna, podrán comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos a los teléfonos:

📞 2944 241601

📞 2944 389275 ( indicar dirección, nombre y apellido, barrio y número de contacto)

Desde el área de Servicio de Agua se continúa trabajando para resolver el inconveniente a la mayor brevedad posible.

Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del Municipio.