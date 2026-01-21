Normalización del suministro tras falla eléctrica.



Durante la madrugada del pasado 20 de enero se registró un inconveniente técnico en el sistema de bombeo de Correntoso, derivado de una falla eléctrica. Gracias a la rápida intervención del personal de EPEN, el problema pudo ser subsanado en un lapso aproximado de tres horas.

Como consecuencia directa de esta detención momentánea, sumada a la interrupción del bombeo de Quetrihué ocurrida el domingo 18, los niveles de la reserva de Lomas sufrieron una disminución considerable. Actualmente, el sistema se encuentra en proceso de presurización y llenado de redes. Se prevé que, a lo largo del día, los tanques de reserva recuperen sus niveles óptimos y el abastecimiento domiciliario se normalice de manera paulatina en las zonas afectadas.



En el marco de esta contingencia, se confirma la compra de cuatro nuevas bombas. La unidad que será instalada en el sistema de bombeo de Quetrihué y arribará el próximo viernes, mientras que las tres bombas restantes ya han superado las pruebas de funcionamiento en fábrica y serán despachadas entre el jueves y el viernes.



El equipo operativo del Municipio ha realizado esfuerzos extraordinarios para sostener la prestación del servicio. Agradecemos la paciencia y comprensión de los vecinos y vecinas mientras se completa la recuperación total de las reservas, y solicitamos, hacer un uso responsable del recurso durante las próximas horas.