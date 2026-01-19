Balance de controles de seguridad del fin de semana.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa el balance de los operativos de control y prevención realizados en conjunto con la Policía de la Provincia del Neuquén, entre el 16 y el 18 de enero de 2026.

Durante ese período se realizaron 822 controles vehiculares, de las cuales 700 controles fueron realizados por la Policía de la Localidad y 122 controles de alcoholemias, de las cuales 9 resultaron positivas, y se registraron 3 infracciones por fuga. En total, se labraron 215 infracciones de tránsito y se denunciaron 2 siniestros viales.

En materia de incendios, no se registraron incendios estructurales ni forestales, aunque se intervino en 2 fogones. Además, se estimó una afluencia de 8.000 personas en playas habilitadas, sin rescates de guardavidas.

Desde el Municipio se destaca el trabajo conjunto con la Policía y se recuerda la importancia de respetar las normas para una convivencia segura.