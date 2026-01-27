2º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025- LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.

OBJETO: 2º Llamado a Licitación Pública Nº 4/2025 para “LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS (de acuerdo al Anexo IX del Decreto Reglamentario N°2656/99 de la Ley Provincial 1875/91 y su modificatoria N°2267/98) los que serán recolectados desde el domicilio de cada generador o punto transitorio determinado por el municipio y la entrega de 150 precintos de seguridad y bolsas por mes, bolsas de un espesor mínimo de ciento veinte (120) micrones, de color rojo, impermeable, opaco y resistente en la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén.

ACLARATORIA: A los fines del presente procedimiento licitatorio, se entenderá por “logística” a la cantidad de viajes que la empresa adjudicataria realice a la localidad para la prestación del servicio.

Asimismo, se aclara que, independientemente de la cantidad de viajes que la empresa deba efectuar, la prestación contemplada en el presente llamado incluye una (1) única recolección mensual por cada generador de residuos patogénicos

PRESUPUESTO OFICIAL: hasta pesos CINCUENTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 ($55.000.000,00) por los servicios detallados en el objeto.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará en forma mensual contra certificación de servicios por parte de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables.

Dentro de la documentación requerida para la certificación, se deberán entregar planilla con novedades diarias, e informe sobre kilogramos tratados y dispuestos. Además de cualquier otra documentación que la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables requiera a fin de cumplimentar procesos administrativos.

GARANTIA DE LA OFERTA: Pesos CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL con 00/100 ($5.500.000,00).

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Treinta (30) días hábiles.

VALOR DEL PLIEGO: Pesos QUINIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($550.000,00).

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares 32, Barrio El Cruce de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén. También se podrá solicitar la remisión del pliego en formato digital previo pago por depósito y/o transferencia a la Cuenta Corriente Nº 109119/005 del Banco Provincia de Neuquén, titular Municipalidad de Villa La Angostura, Cuit: 30-58786743-1, sucursal 006 de la ciudad de Villa La Angostura.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 8:00 hs del día 5 de febrero del 2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 12:00 hs del día 5 de febrero del 2026 en instalaciones del Centro de Convenciones, calle Las Frutillas 10, de la ciudad de Villa La Angostura, y con la presencia de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y la JUNTA EVALUADORA de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los funcionarios designados por el Municipio.

CONSULTAS: Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en Las Retamas N° 81 , (8407); Villa La Angostura-Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 14:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-631049, email: ciudadania@villalaangostura.gov.ar