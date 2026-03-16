Villa La Angostura vive el segundo día del Southland Challenge

Con una gran convocatoria y un importante acompañamiento del público, este domingo se desarrolla el segundo día del evento Southland Challenge Villa La Angostura, que tiene lugar en el Gimnasio “Chicha” Irizar.

La competencia, que reúne a más de 160 competidores, continúa consolidándose como una propuesta deportiva de relevancia para la localidad, convocando a atletas y visitantes en una jornada cargada de energía, esfuerzo y espíritu deportivo.

Durante la jornada, recorrieron y presenciaron la competencia el Intendente Javier Murer junto al Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, acompañando el desarrollo de este importante evento que posiciona a Villa La Angostura como sede de encuentros deportivos de gran nivel.

Al finalizar la jornada, se llevará a cabo la premiación de los ganadores, en un cierre que reconocerá el desempeño y compromiso de cada uno de los participantes.

Southland Challenge continúa ofreciendo un fin de semana a puro deporte, movimiento y participación, en un espacio que reúne a competidores, familias y vecinos de la comunidad.