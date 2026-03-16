Clínica de Voleibol con Daniel Castellani

En la mañana de hoy lunes 16, se llevó a cabo la Clínica de Voley con la presencia de Daniel Castellani, la cita tuvo lugar en el Gimnasio Municipal “Adrián Mercado” de nuestra localidad.

Fue una oportunidad única para deportistas, entrenadores y amantes del voley para entrenar y compartir experiencias con uno de los grandes referentes del voley argentino.

Daniel Castellani es un ex jugador olímpico y actual entrenador de la Selección Argentina Femenina de Vóleibol, conocida como Las Panteras.

Ha obtenido numerosos logros, incluyendo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y el tercer puesto en el Campeonato Mundial de 1982.