Se realizo un taller de NEWCOM en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura y el Grupo de Newcon “ Los Arrayanes”, llevaron adelante un taller de Newcon abierto a la comunidad en el Centro de Convenciones de nuestra localidad. La actividad estuvo a cargo del profesor Diego Machado, quien dictó el taller y que contó con la participación de vecinos de todas las edades.

El Newcon, una disciplina adaptada del vóley, promueve la actividad física, la integración y el trabajo en equipo, siendo especialmente valorada por adultos mayores y personas que buscan una práctica deportiva recreativa y de bajo impacto.

Durante la jornada se abordaron los fundamentos técnicos, reglas de juego y se realizaron partidos recreativos durante el fin de semana para poner en práctica lo aprendido. “Buscamos acercar nuevas propuestas deportivas a los vecinos y que todos encuentren una actividad que los motive a moverse y compartir”, señalaron desde la organización.

Los interesados en la práctica de este deporte pueden consultar en la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, ubicada en el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata”.