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Deportes

Se realizo un taller de NEWCOM en Villa La Angostura.

Abr 27, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura y el Grupo de Newcon “ Los Arrayanes”, llevaron adelante un taller de Newcon abierto a la comunidad en el Centro de Convenciones de nuestra localidad. La actividad estuvo a cargo del profesor Diego Machado, quien dictó el taller y que contó con la participación de vecinos de todas las edades.

El Newcon, una disciplina adaptada del vóley, promueve la actividad física, la integración y el trabajo en equipo, siendo especialmente valorada por adultos mayores y personas que buscan una práctica deportiva recreativa y de bajo impacto.

Durante la jornada se abordaron los fundamentos técnicos, reglas de juego y se realizaron partidos recreativos durante el fin de semana para poner en práctica lo aprendido. “Buscamos acercar nuevas propuestas deportivas a los vecinos y que todos encuentren una actividad que los motive a moverse y compartir”, señalaron desde la organización.

Los interesados en la práctica de este deporte pueden consultar en la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad, ubicada en el Gimnasio Municipal “Enrique Barbagelata”.

By Prensa Vla

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