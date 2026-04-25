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Deportes

Villa La Angostura fue sede de referentes deportivos de los municipios de la zona de los Lagos del Sur.

Abr 25, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura fue anfitriona este viernes de la reunión de referentes deportivos de los municipios de la Zona Sur de la provincia de Neuquén.
El encuentro, encabezado por la Ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la Provincia, Josefina Codermatz, junto a la Vice Intendente, Tamara Martínez, convocó a representantes de las áreas de Deportes de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa Traful y Villa La Angostura.
Estuvieron presentes también en el encuentro, la Secretaria de Deportes de la Provincia, María Fernanda Villone, la Delegada de la Región de los Lagos del Sur, Eliana Rivera, junto a Funcionarios Provinciales y Municipales.
La agenda de trabajo incluyó el análisis de calendarios deportivos regionales, la articulación de programas provinciales, el fortalecimiento de competencias interlocales y la planificación conjunta de infraestructura y recursos para clubes y escuelas deportivas.

“Estos espacios son fundamentales para coordinar esfuerzos entre localidades vecinas. Compartimos realidades similares y trabajar en conjunto nos permite potenciar el deporte y llegar a más jóvenes con propuestas de calidad”, expresó la Vice Intendente Tamara Martínez.

Los referentes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda común que facilite el intercambio, optimice recursos y genere nuevas oportunidades para deportistas de toda la región.

By Prensa Vla

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