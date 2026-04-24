El Intendente Javier Murer, recibió a la Ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la provincia de Neuquén, Josefina Codermatz

El Intendente Javier Murer recibió este viernes en Villa La Angostura a la Ministra de Juventud, Cultura y Deportes de la provincia de Neuquén, Josefina Codermatz, en una jornada de trabajo destinada a fortalecer las políticas públicas vinculadas a los jóvenes, la cultura y el deporte local.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas relacionados a la cartera que encabeza la Ministra.

En nuestra localidad existen distintos espacios donde se desarrollan actividades deportivas comunitarias. Además, mantuvieron reuniones con referentes de instituciones deportivas para repasar programas vigentes y proyectar nuevas acciones conjuntas.

“Es fundamental el acompañamiento de Provincia para seguir potenciando el trabajo deportivo que venimos haciendo con los jóvenes. En Villa La Angostura hay mucho talento y compromiso, y nuestro objetivo es brindarles más herramientas y oportunidades”, expresó el Intendente Javier Murer.

Por su parte, la Ministra Josefina Codermatz, destacó la importancia de la articulación con los municipios y reafirmó el compromiso del gobierno provincial para seguir impulsando programas de formación, competencias y eventos que fortalezcan el tejido social de cada localidad.