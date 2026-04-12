Villa La Angostura fue sede del Curso de Árbitros ITF

En la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Árbitros de Taekwon-Do ITF en Villa La Angostura, una capacitación de nivel internacional.

La jornada fue brindada por el Grand Master Abelardo Benzaquén, IX Dan de Taekwon-Do ITF y Director de Jueces y Árbitros de la Federación Internacional de Taekwon-Do, quien compartió su experiencia y conocimientos junto a un equipo de instructores de destacada trayectoria.

Durante el encuentro, los participantes pudieron perfeccionar criterios arbitrales, actualizarse en reglamentación y fortalecer su formación técnica en un espacio de aprendizaje e intercambio.

La Municipalidad de Vills La Angostura, reafirma el compromiso con el desarrollo del deporte en la región, promoviendo la capacitación continua.