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Deportes Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura fue sede del Curso de Árbitros ITF

Abr 11, 2026

En la mañana de hoy se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Árbitros de Taekwon-Do ITF en Villa La Angostura, una capacitación de nivel internacional.

La jornada fue brindada por el Grand Master Abelardo Benzaquén, IX Dan de Taekwon-Do ITF y Director de Jueces y Árbitros de la Federación Internacional de Taekwon-Do, quien compartió su experiencia y conocimientos junto a un equipo de instructores de destacada trayectoria.

Durante el encuentro, los participantes pudieron perfeccionar criterios arbitrales, actualizarse en reglamentación y fortalecer su formación técnica en un espacio de aprendizaje e intercambio.

La Municipalidad de Vills La Angostura, reafirma el compromiso con el desarrollo del deporte en la región, promoviendo la capacitación continua.

By Prensa Vla

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