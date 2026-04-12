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Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa la Angostura avanza con la colocación de nuevos nomencladores en Lomas del Correntoso.

Abr 11, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Planeamiento , Ambiente y Obras Públicas, en un trabajo mancomunado con la Junta Vecinal del Barrio Lomas del Correntoso, comenzo con el plan de colocación y renovación de nomencladores urbanos.Los trabajos tienen como objetivo mejorar la señalización de calles, facilitar la circulación vehicular y peatonal, y optimizar la ubicación de domicilios para servicios esenciales como emergencias, transporte y correo.

Las tareas comenzaron por el Barrio Lomas del Correntoso y se realizarán por etapas, siendo la empresa encargada de la confección de los nomencladores, quienes harán la colocación.El Intendente Javier Murer destacó que “estas acciones forman parte de una planificación integral para ordenar el ejido y brindar mejores servicios a vecinos, vecinas y visitantes, fortaleciendo la identidad de cada barrio”.

La Municipalidad solicita a la comunidad colaborar con el cuidado de la señalética instalada, ya que constituye un elemento fundamental para la seguridad vial y el ordenamiento urbano.

By Prensa Vla

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