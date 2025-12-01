Angostura Informa

Villa La Angostura fue sede de la 2° edición de la Copa Patagonia de Cestoball.

Nov 30, 2025

Este fin de semana, Villa La Angostura fue anfitriona de la segunda edición de la Copa Patagonia de Cestoball, un evento regional que reunió a delegaciones de El Bolsón, Esquel, Cutral Co, Bariloche y al equipo local Puñen-Hue Cestoball VLA. Las actividades se desarrollaron entre el Gimnasio Municipal Adrián Mercado y la Escuela 186 Puñen-Hue, con una intensa agenda deportiva, formativa y recreativa.

Durante la jornada del domingo, el Intendente Javier Murer estuvo presente acompañando a los deportistas, alentando a las categorías participantes y destacando el crecimiento de esta disciplina en la localidad.

El cronograma incluyó clínicas abiertas para menores y adultos, encuentros deportivos, espacios de intercambio entre las delegaciones y una instancia de iniciación al arbitraje y capacitación arbitral, a cargo de Melina Véliz (entrenadora de la Selección Argentina de Cestoball) y Susana Roque (capacitadora arbitral de la Confederación Argentina).

El torneo culminó este domingo con una actividad integradora para todas las categorías y posteriormente la ceremonia de premiación, desarrollada en el predio de la Escuela 186 Puñen-Hue.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes, agradece a todos los equipos participantes, entrenadores, familias y voluntarios que hicieron posible esta segunda edición, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo del cestoball y el deporte regional.

