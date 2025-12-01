Gran velada boxística en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura acompañó este fin de semana la realización de una nueva velada boxística en el SAF “Chichi Irizar” de la Escuela 186, un encuentro que marcó el regreso de los festivales de boxeo a la localidad y que convocó a una gran cantidad de vecinos y vecinas.

La noche comenzó con un emotivo reconocimiento a nuestro recordado y querido vecino Ramón Ruiz, referente nacional del boxeo que mantuvo viva esta disciplina en la región. El intendente Javier Murer, junto al Secretario de Deportes Walter Espíndola y Antonio Flores de la Escuela Municipal de Box Team Flores, hicieron entrega de una plaqueta a la familia de Hernán Ruiz, la cual fue recibida por su Esposa e hijo.

Tras el espacio protocolar, se desarrollaron exhibiciones y combates a lo largo de la jornada. Entre las presentaciones locales se destacó el debut de Iara Zobarzo en la categoría hasta 69 kg, quien se quedó con la victoria por puntos.

También tuvo acción Agustín Flores Murer, que no logró imponerse en su segundo combate profesional. El cierre de la noche quedó en manos de un gran cruce donde el local venció por puntos al sanmartinense Andy Pichihuinica, reciente campeón provincial.

Desde la organización, a cargo de la Escuela Municipal y el Team Flores, agradecieron el acompañamiento de la Municipalidad y el trabajo de la Federación Neuquina de Box, que fiscalizó cada combate, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte y generando espacios de encuentro para la comunidad.