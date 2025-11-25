Clínica de Cestoball y Capacitación Arbitral en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar de la Clínica de Cestoball y Capacitación Arbitral, que se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado y en la Escuela 186 Puñen-Hue.
La actividad estará a cargo de dos referentes nacionales del cestoball:
Melina Véliz, entrenadora de la Selección Argentina de Cestoball.
Susana Roque, capacitadora arbitral de la Confederación Argentina de Cestoball.
Además, durante estas jornadas se llevará adelante la 2° edición de la Copa Patagonia de Cestoball, con la participación de equipos de:Puñen-Hue Cestoball VLA, Municipalidad de Bariloche, El Bolsón Cestoball, Esquel, Cutral Co
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 28 de noviembre – Gimnasio Municipal Adrián Mercado
• 21:00 hs: Entrenamiento y clínica para adultos y menores de Villa La Angostura.
Sábado 29 de noviembre
– Gimnasio Municipal Adrián Mercado
• 09:00 hs: Clínica abierta de menores.
• 10:30 hs: Partido El Bolsón vs. Bariloche.
• 12:00 hs: Clínica abierta de mayores.
• 13:30 hs: Receso y espacio de intercambio.
• 16:00 hs: Partido Perdedor vs. VLA.
• 17:00 hs: Iniciación en el arbitraje.
• 19:00 hs: Partido Ganador vs. VLA.
Domingo 30 de noviembre
– Escuela 186 Puñen-Hue
• 09:30 a 12:30 hs: Actividad integradora para todos los participantes.
• 12:30 a 13:30 hs: Premiación.