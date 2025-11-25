Clínica de Cestoball y Capacitación Arbitral en Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar de la Clínica de Cestoball y Capacitación Arbitral, que se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado y en la Escuela 186 Puñen-Hue.

La actividad estará a cargo de dos referentes nacionales del cestoball:

Melina Véliz, entrenadora de la Selección Argentina de Cestoball.

Susana Roque, capacitadora arbitral de la Confederación Argentina de Cestoball.

Además, durante estas jornadas se llevará adelante la 2° edición de la Copa Patagonia de Cestoball, con la participación de equipos de:Puñen-Hue Cestoball VLA, Municipalidad de Bariloche, El Bolsón Cestoball, Esquel, Cutral Co

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 28 de noviembre – Gimnasio Municipal Adrián Mercado

• 21:00 hs: Entrenamiento y clínica para adultos y menores de Villa La Angostura.

Sábado 29 de noviembre

– Gimnasio Municipal Adrián Mercado

• 09:00 hs: Clínica abierta de menores.

• 10:30 hs: Partido El Bolsón vs. Bariloche.

• 12:00 hs: Clínica abierta de mayores.

• 13:30 hs: Receso y espacio de intercambio.

• 16:00 hs: Partido Perdedor vs. VLA.

• 17:00 hs: Iniciación en el arbitraje.

• 19:00 hs: Partido Ganador vs. VLA.

Domingo 30 de noviembre

– Escuela 186 Puñen-Hue

• 09:30 a 12:30 hs: Actividad integradora para todos los participantes.

• 12:30 a 13:30 hs: Premiación.