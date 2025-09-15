Angostura Informa

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 14 de Septiembre.

Sep 14, 2025

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad los resultados del operativo de control vehicular realizado durante el domingo 14 de septiembre.

Durante la jornada se fiscalizaron 47 vehículos, detectándose 4 alcoholemias positivas. No se registraron infracciones por fuga ni siniestros viales denunciados en el período.

En total, se labraron 4 infracciones de tránsito vinculadas a los controles realizados.

Estos operativos tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial y la prevención de incidentes en nuestra localidad, promoviendo la conducción responsable y el cuidado de toda la comunidad.

