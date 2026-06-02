Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó la Semana de Concientización y Educación Vial en Villa La Angostura.

Jun 1, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, dio inicio hoy a la Semana de Concientización y Educación Vial, una propuesta destinada a promover hábitos responsables y seguros en la vía pública.
Durante toda la semana se desarrollarán charlas educativas en establecimientos de nivel primario y secundario de la localidad, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre normas de tránsito, prevención y convivencia vial entre niños, niñas y jóvenes.


Además, desde el martes 2 de junio se sumará un simulador de conducción que estará disponible en el Gimnasio Municipal “Adrián Mercado”, brindando una experiencia práctica y educativa para la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Convenio para la creación del “Corredor Productivo de la Región Lagos del Sur”.

Jun 2, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Invitación Acto Oficial – 4 de junio – “Día del Voluntario y la Solidaridad”

Jun 2, 2026
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

“En Modo Avión”: adolescentes que invitan a pensar

Jun 1, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Convenio para la creación del “Corredor Productivo de la Región Lagos del Sur”.

2 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Invitación Acto Oficial – 4 de junio – “Día del Voluntario y la Solidaridad”

2 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Comenzó la Semana de Concientización y Educación Vial en Villa La Angostura.

1 junio, 2026 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

“En Modo Avión”: adolescentes que invitan a pensar

1 junio, 2026 Prensa Vla