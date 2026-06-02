Comenzó la Semana de Concientización y Educación Vial en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, dio inicio hoy a la Semana de Concientización y Educación Vial, una propuesta destinada a promover hábitos responsables y seguros en la vía pública.

Durante toda la semana se desarrollarán charlas educativas en establecimientos de nivel primario y secundario de la localidad, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre normas de tránsito, prevención y convivencia vial entre niños, niñas y jóvenes.



Además, desde el martes 2 de junio se sumará un simulador de conducción que estará disponible en el Gimnasio Municipal “Adrián Mercado”, brindando una experiencia práctica y educativa para la comunidad.