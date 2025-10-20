Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 19 de Octubre.

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de la Municipalidad de Villa La Angostura informa los resultados del operativo de control vehicular realizado el domingo 19 de octubre en distintos puntos de la localidad.

Durante la jornada se controlaron 45 vehículos, detectándose una alcoholemia positiva con una graduación de 1,78 g/l. Además, se labraron una infracción por fuga y una por documentación incompleta.

En total, se registraron tres infracciones de tránsito, sin reportes de siniestros viales durante el operativo.

Estos controles forman parte del trabajo continuo que lleva adelante el área para garantizar la seguridad vial, prevenir incidentes y promover una conducción responsable en la comunidad.