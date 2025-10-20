Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 19 de Octubre.

Oct 20, 2025

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de la Municipalidad de Villa La Angostura informa los resultados del operativo de control vehicular realizado el domingo 19 de octubre en distintos puntos de la localidad.

Durante la jornada se controlaron 45 vehículos, detectándose una alcoholemia positiva con una graduación de 1,78 g/l. Además, se labraron una infracción por fuga y una por documentación incompleta.

En total, se registraron tres infracciones de tránsito, sin reportes de siniestros viales durante el operativo.

Estos controles forman parte del trabajo continuo que lleva adelante el área para garantizar la seguridad vial, prevenir incidentes y promover una conducción responsable en la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 14 de Septiembre.

Sep 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

¡La Seguridad Vial en nuestra localidad se moderniza!

Sep 11, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 10 de Agosto.

Ago 11, 2025

Otras noticias

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

MAÑANA MARTES 21 DE OCTUBRE, LLEGA “YO SALGO A JUGAR”

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA el Cronograma de volquetes

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Villa La Angostura – Balance de Operativos de Seguridad y Control Vehicular, Domingo 19 de Octubre.

20 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

🌷 ¡Feliz Día de la Madre! 🌷

19 octubre, 2025 Prensa Vla