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Deportes Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

Cortes de tránsito Domingo 22 de Marzo ante la carrera Vértice Sur.

Mar 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa a la comunidad que, con motivo de la realización de la carrera de ciclismo “Vértice Sur – Desafío Villa La Angostura – Villa Traful”, el próximo domingo 22 de marzo, se implementarán cortes transitorios de tránsito en distintos sectores de la localidad.
La competencia tendrá su largada a las 9:00 hs desde Puerto Manzano (Ruta Nacional 40) y recorrerá diferentes tramos hasta su llegada en Villa Traful, con una participación estimada de más de 250 ciclistas.
En este sentido, se aclara que los cortes no serán permanentes, sino que se realizarán de manera dinámica y por tramos, a medida que avance el pelotón de ciclistas, habilitándose nuevamente la circulación una vez finalizado su paso.
Horarios de corte de tránsito por tramo:
Tramo 1 | 08:00 a 09:30 hs
Desde Letras Corpóreas (RN 40 – Puerto Manzano) hasta el Centro de Villa La Angostura.
Tramo 2 | 09:00 a 11:00 hs
Desde el Centro de Villa La Angostura hasta el desvío a la Ruta de los Siete Lagos.
Tramo 3 | 09:00 a 13:00 hs
Desde la Ruta de los Siete Lagos hasta el desvío a Ruta Provincial 65.
Tramo 4 | 10:00 a 15:00 hs
Desde la Ruta Provincial 65 hasta la llegada en Villa Traful.
Se prevé que los primeros cortes comiencen alrededor de las 8:00 hs, extendiéndose durante la mañana y el mediodía, con normalización total del tránsito estimada hacia las 15:00 hs.
Asimismo, se solicita a vecinos y visitantes:
Evitar circular en los horarios de la competencia, especialmente en las zonas afectadas.
Salir con anticipación, preferentemente antes de las 7:00 hs, en caso de necesitar trasladarse.
Respetar las indicaciones del personal de tránsito, seguridad y fuerzas operativas.
El operativo contará con la participación de Gendarmería Nacional, Policía y Tránsito Municipal, quienes estarán a cargo de la organización y control vehicular durante el evento.

By Prensa Vla

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