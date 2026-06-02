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Becas Gregorio Álvarez | Plan FinEs y FinEsTec

Jun 1, 2026

¡Buscamos garantizar la conectividad y el egreso escolar de jóvenes y adultos de la Provincia del Neuquén! Si sos estudiante activo del Plan FinEs o FinEsTec, del 1 al 15 de junio vas a poder inscribirte a las Becas Gregorio Álvarez para acceder al apoyo económico provincial.
¿La inscripción? → Es virtual a través del sitio web becas.neuquen.gov.ar → Es ÚNICAMENTE para estudiantes activos de Plan FinEs y FinEsTec
Recordá que las novedades sobre inscripciones y fechas de cobro de Becas Gregorio Álvarez las difundimos de manera pública a través de nuestros medios oficiales. Te recomendamos que nos sigas para enterarte y/o te unas a nuestros canales de difusión (encontralos en la biografía).
¿Necesitás más información?

(299) 4494869 int. 7487
WhatsApp: 299 6249470
becas@neuquen.gov.ar / becasnqn@gmail.com

By Prensa Vla

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