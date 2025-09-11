¡La Seguridad Vial en nuestra localidad se moderniza!

A través de la Secretaria de Seguridad y Ordenamiento Vial, a cargo de Gabriel Ormeño y la Secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgos, a cargo de la Dra. Luciana Ortiz Luna, se entregó equipamiento a Policía de la Comisaría N° 28 de nuestra localidad, como así también a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad.

Estuvieron presentes en la actividad, la Vice Intendente de Villa la Angostura, Tamara Martinez, el Director de la Dirección de Seguridad Interior, Comisario Mayor. Guillermo Alfaro, el Comisario Marcos Oviedo, el Subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Milton Maraboli, la Directora de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Villa la Angostura, Lorena Cobos.

La capacitación estuvo a cargo de el Director de Seguridad Vial Lic. Diego Alfonso, quien brindo una capacitación sobre el uso del equipamiento vial y coordinación en atención de siniestros.

Estos nuevos equipos servirán para controles más ágiles y efectivos, prevenir accidentes viales, teniendo como objetivo calles y rutas más seguras para todos.