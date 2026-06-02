Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública – Informa.

Ante las consultas recibidas y las publicaciones periodísticas referidas a una intervención realizada en un lote del sector Villa Correntoso, la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública, informa que la situación fue oportunamente constatada por personal inspector y tramitada mediante las actuaciones administrativas y contravencionales correspondientes.

Durante una inspección realizada el 23 de abril de 2026 se verificó la extracción de quince (15) ejemplares de arrayán y cuatro (4) ejemplares jóvenes de coihue, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

A raíz de ello se labró el Acta de Infracción N.º 1726 y las actuaciones fueron elevadas al Tribunal Municipal de Faltas para su tratamiento.

Recientemente, el Tribunal Municipal de Faltas dictó resolución atribuyendo la responsabilidad por los hechos a los titulares del inmueble, imponiendo una multa de $66.950.000 y disponiendo las medidas de recomposición ambiental correspondientes.

En cumplimiento de dicha resolución, la Dirección de Ambiente establecerá las medidas de recomposición y compensación ambiental que deberán ejecutar los responsables y realizará el seguimiento técnico correspondiente hasta verificar su efectivo cumplimiento.

La Municipalidad recuerda que toda intervención que implique afectación de vegetación requiere las autorizaciones previas que correspondan, herramientas fundamentales para prevenir daños ambientales y proteger el patrimonio natural de Villa La Angostura.