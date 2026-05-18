Operativos nocturnos realizados por la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial, informa los resultados de los operativos nocturnos realizados en distintos puntos de la localidad entre los domingos 10 y 17 de mayo, los cuales contaron con el apoyo de la Policía de la Provincia del Neuquén.

Durante los dispositivos de control vehicular se fiscalizó un total de 273 conductores, registrándose 16 alcoholemias positivas y 3 evasiones al puesto de control, lo que computó un saldo de 19 infracciones de tránsito.

Las autoridades municipales expresan su profunda preocupación por las elevadas graduaciones de alcohol en sangre detectadas en los test positivos, cuyos registros detallados fueron: 2.64 g/l (máximo alcanzado), 1.92, 1.89, 1.80, 1.57, 1.19, 1.16, 1.08, 1.08, 1.01, 0.94, 0.78, 0.74, 0.73, 0.59 y 0.59 g/l.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte se remarca que estas graduaciones implican un riesgo crítico para la seguridad pública.

El consumo de alcohol disminuye drásticamente los reflejos, distorsiona la percepción de las distancias y reduce el campo visual, anulando la capacidad de reacción ante imprevistos en la vía pública.

El objetivo central de estos dispositivos es estrictamente preventivo: salvaguardar la vida de los vecinos y peatones, cada control efectivo representa un siniestro vial evitado.

El Ejecutivo Municipal reafirma que la seguridad vial se construye de manera colectiva. Por ello, se apela firmemente a la madurez y responsabilidad ciudadana: si se consume alcohol, no se debe conducir.

Lograr disociar el alcohol del volante es la única alternativa para garantizar la seguridad y proteger la vida de toda nuestra comunidad.