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Comunicado

Uso del fuego: situación actual en Villa La Angostura

Abr 13, 2026

Desde la Brigada de Incendios Forestales de Villa La Angostura, dependiente del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se informa a la comunidad que actualmente no se encuentra habilitada la quema de residuos forestales en el ejido local.

Ante diversas consultas recibidas por parte de vecinos, se recuerda que el uso del fuego se encuentra regulado por normativa vigente y sujeto a las disposiciones que
establezca el SPMF en función de las condiciones de riesgo.

En este sentido, hasta tanto no se emitan comunicaciones oficiales que indiquen lo contrario, se solicita abstenerse de realizar
cualquier tipo de quema, a fin de evitar situaciones de riesgo y posibles
sanciones.

Una vez que se habilite el período correspondiente, se informarán oportunamente las fechas,
condiciones y procedimientos necesarios para realizar quemas de manera segura y
conforme a la normativa vigente.

Se recuerda que la prevención de incendios es una responsabilidad compartida, y que el manejo adecuado de los residuos forestales resulta fundamental para reducir el riesgo
en la localidad.

En caso de consultas pueden comunicarse al teléfono o whatsapp de la brigada: 2994124133 o acercarse a la oficina en Obispo Jaime de Nevares 266.

By Prensa Vla

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