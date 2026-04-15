La Municipalidad y el EPEN, intervienen árboles en riesgo para garantizar la seguridad de vecinos y vecinas en Villa Correntoso

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y en coordinación con el EPEN, Protección Civil y la Dirección de Tránsito y Transporte, llevaron adelante tareas de intervención en ejemplares arbóreos que presentaban un riesgo de caída en casas de vecinos, en la vía pública y que afectaron el servicio eléctrico del Barrio.

Las tareas fueron realizadas en forma conjunta con el EPEN, quienes interrumpieron el servicio eléctrico hasta que se finalizaron los trabajos en los árboles que presentaban un gran riesgo para las personas de un sector del barrio Villa Correntoso.

En virtud de ello, y en el marco de las competencias que le corresponden al Estado Municipal en materia de seguridad pública y gestión de riesgos, se procedieron a realizar las tareas en el predio de propiedad de un privado, priorizando la prevención de incidentes mayores.

Los trabajos se realizaron tras las evaluaciones técnicas correspondientes a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, dando una prioridad a los sectores con mayor exposición y riesgo para las personas y bienes particulares. Las tareas incluyeron poda preventiva y reducción de copa de forma controlada.

El Intendente Javier Murer señaló que “estas acciones buscan preservar la seguridad de los vecinos y vecinas y se interviene en estas emergencias solo cuando existe un informe técnico que lo avale”.

Se solicita a los vecinos y vecinas que en los casos de emergencias se debe circular con precaución en las zonas donde se producen los operativos y se recuerda que las intervenciones particulares en el arbolado público deben ser autorizadas por el Municipio, conforme a la normativa vigente.