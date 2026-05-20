Se viene TECNAP 2026, Metamorfosis del Estado Digital

Los gobiernos atraviesan una transformación acelerada e irreversible. La inteligencia artificial, la automatización, la computación en la nube, la interoperabilidad y la digitalización de servicios están redefiniendo la forma en que el Estado diseña políticas públicas, gestiona recursos y presta servicios a la ciudadanía.

Esta transformación no es opcional. Está ocurriendo. La diferencia no radica en si el Estado se transforma, sino en cómo lo hace. Sin estrategia, la adopción tecnológica puede derivar en fragmentación, duplicación de esfuerzos, dependencia tecnológica, mayores costos y sostenibilidad limitada. Con visión estratégica, arquitectura adecuada y decisiones responsables, en cambio, puede consolidarse un Estado más eficiente, interoperable y resiliente.

Una metamorfosis institucional

TECNAP 2026 propone abordar esta etapa como una verdadera metamorfosis institucional. No se trata únicamente de incorporar nuevas herramientas, sino de redefinir aspectos estructurales del Estado digital:

La arquitectura tecnológica del Estado.

Los modelos de gobernanza del dato.

Las decisiones de infraestructura y nube.

La integración de inteligencia artificial en procesos públicos.

Los modelos económicos que sostienen la transformación.

El desarrollo de talento digital.

La inteligencia artificial actúa como un catalizador visible del proceso, pero la metamorfosis excede ampliamente a una sola tecnología. Implica decisiones estructurales que impactarán en la sostenibilidad del Estado digital durante la próxima década.

Decisiones estratégicas en un escenario de cambio

La adopción tecnológica en el sector público exige responder preguntas críticas:

¿Dónde y cómo deben alojarse las infraestructuras estatales?

¿Cómo se gobierna la inteligencia artificial dentro de las administraciones?

¿Qué estándares de interoperabilidad garantizan coherencia federal?

¿Cómo se financia una transformación digital sostenible?

¿Qué perfiles profesionales requiere el nuevo Estado digital?

TECNAP 2026 se presenta como un espacio para compartir experiencias reales, analizar modelos de implementación y construir un marco orientativo que permita a los gobiernos tomar decisiones estratégicas informadas.

Gobernar el ciclo de vida del software público

La transformación digital no solo implica incorporar nuevas tecnologías, sino garantizar la sostenibilidad de las plataformas que sostienen la gestión pública. La experiencia reciente en distintos niveles de gobierno ha evidenciado un desafío crítico: la dependencia de soluciones cuyo desarrollo, mantenimiento o evolución no se encuentra bajo control institucional puede generar obsolescencia, discontinuidad o vulnerabilidad estratégica.

La gobernanza del ciclo de vida del software público —desde su adopción hasta su eventual reemplazo— se vuelve una dimensión central de esta metamorfosis. Esto supone definir modelos de propiedad tecnológica, estrategias de actualización, esquemas de soporte, capacidades internas y planes de transición que aseguren continuidad operativa y autonomía de gestión.

Modernizar no es únicamente innovar; es también planificar, sostener y decidir con visión de largo plazo.

Un espacio de encuentro para el ecosistema tecnológico

TECNAP reúne a actores clave del ámbito público —provincial, nacional e internacional—, CIOs y responsables de tecnología, equipos técnicos, empresas del sector, academia y el ecosistema GovTech.

El objetivo es generar un espacio común de diálogo donde la estrategia pública y la innovación tecnológica puedan alinearse de manera responsable y sostenible, fortaleciendo la cooperación interjurisdiccional y la construcción de capacidades compartidas.

La apertura de TECNAP 2026 estará a cargo del Foro Argentino de Equipos de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.

En un escenario de creciente digitalización, la ciberseguridad constituye un componente estructural de la metamorfosis del Estado. La protección de infraestructuras críticas, la gestión de incidentes y la cooperación entre jurisdicciones son condiciones indispensables para sostener la transformación digital.

El Foro permitirá intercambiar experiencias operativas, fortalecer la articulación entre equipos provinciales y consolidar capacidades frente a un entorno de amenazas en evolución permanente.

Más de quince años impulsando el Estado digital

Con más de quince años de trayectoria, TECNAP se ha consolidado como un espacio de referencia en materia de tecnologías aplicadas al ámbito público. A lo largo de sus distintas ediciones, ha promovido el intercambio de experiencias, la difusión de innovaciones y la vinculación entre gobiernos, empresas y academia, fortaleciendo un ecosistema orientado a un objetivo central: que la tecnología permita brindar más y mejores servicios a la ciudadanía.

En esta edición, TECNAP 2026 propone:

Analizar la transformación digital desde una perspectiva estratégica.

Compartir experiencias concretas de adopción tecnológica.

Reflexionar sobre sostenibilidad, arquitectura y gobernanza del Estado digital.

Facilitar vínculos entre actores clave del ecosistema tecnológico.

En un contexto de cambio acelerado, la metamorfosis del Estado digital requiere liderazgo, planificación y decisiones responsables.