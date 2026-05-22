Apertura de Concurso Abierto – Secretaría de Servicios Públicos

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad la apertura del 1°
Llamado a Concurso Abierto, aprobado mediante Decreto N.º 1191/2026, para la
cobertura de tres (3) cargos de OPERARIO DE TAREAS GENERALES, para el reemplazo de 3 cargos cesanteados
- 3 (tres) cargos de Operario de Tareas Generales.
PRINCIPALES FUNCIONES:
- Barrido y limpieza de calles y espacios públicos.
-Colaboración en tareas de mantenimiento y volteo.
- Mantenimiento de edificios municipales.
- Uso y cuidado de herramientas, equipos y maquinaria.
-Trabajos generales solicitados por el área.
REQUISITOS EXCLUYENTES:
- Estudios secundarios completos.
-Curriculum Vitae actualizado.
- Constancia de no estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia.
- Libre deuda de alimentos.
- Libre deuda municipal y del Tribunal de Faltas.
- Antecedentes penales provinciales y nacionales.
REQUISITOS PREFERENTES:
-Registro de conducir categoría E2.
-Conocimientos en albañilería, electricidad y tareas generales.
- Experiencia en manejo de maquinaria vial y pesada.
-Conocimientos básicos de mantenimiento preventivo.
PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
La misma deberá presentarse en sobre cerrado desde el dia 18/05/2026 hasta las
09:00horas del dia 27/05/2026, en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa la
Angostura