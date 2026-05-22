Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Servicios Públicos

Apertura de Concurso Abierto – Secretaría de Servicios Públicos

May 22, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad la apertura del 1°
Llamado a Concurso Abierto, aprobado mediante Decreto N.º 1191/2026, para la
cobertura de tres (3) cargos de OPERARIO DE TAREAS GENERALES, para el reemplazo de 3 cargos cesanteados

  • 3 (tres) cargos de Operario de Tareas Generales.
    PRINCIPALES FUNCIONES:
  • Barrido y limpieza de calles y espacios públicos.
    -Colaboración en tareas de mantenimiento y volteo.
  • Mantenimiento de edificios municipales.
  • Uso y cuidado de herramientas, equipos y maquinaria.
    -Trabajos generales solicitados por el área.
    REQUISITOS EXCLUYENTES:
  • Estudios secundarios completos.
    -Curriculum Vitae actualizado.
  • Constancia de no estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia.
  • Libre deuda de alimentos.
  • Libre deuda municipal y del Tribunal de Faltas.
  • Antecedentes penales provinciales y nacionales.
    REQUISITOS PREFERENTES:
    -Registro de conducir categoría E2.
    -Conocimientos en albañilería, electricidad y tareas generales.
  • Experiencia en manejo de maquinaria vial y pesada.
    -Conocimientos básicos de mantenimiento preventivo.
    PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:
    La misma deberá presentarse en sobre cerrado desde el dia 18/05/2026 hasta las
    09:00horas del dia 27/05/2026, en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa la
    Angostura

By Prensa Vla

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