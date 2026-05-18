Se presentó el libro “Una Aldea de Montaña, 3° Edición” de Yayo de Mendieta.

Se realizó la presentación del libro “Una Aldea de Montaña, 3° Edición”, obra del escritor e investigador Yayo de Mendieta, que reconstruye los orígenes y el crecimiento de Villa La Angostura desde sus primeros pobladores.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” de la localidad con la presencia del autor del libro, como así también el Intendente, Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, el Presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Raimondo, la Concejal, Noelia Figueroa,el Vice Presidente del Consejo Provincial de Educación, Omar Lara, funcionarios del Gabinete Municipal y vecinos con años en la localidad que colmaron la sala. Durante el encuentro, Yayo de Mendieta compartió detalles del proceso de investigación y destacó la importancia de preservar la memoria oral de los pioneros que fundaron la Villa en 1932.

En esta 3° edición del libro “Una Aldea de Montaña”, De Mendieta, recorre hitos clave de Villa La Angostura.

El libro se basa en entrevistas, archivos y relatos de familias fundadoras, y se ha consolidado como material de consulta para escuelas e instituciones de la región.

Por su parte, el Intendente Javier Murer expreso: “Gracias Yayo por este trabajo. Gracias por sentarte a escuchar a los pioneros, por anotar lo que otros olvidan y por devolvernos una historia que nos pertenece a todos.

Cuando uno lee ” Una Aldea de Montaña” entiende por qué somos lo que somos. Villa la Angostura nació porque un grupo de familias decidieron quedarse acá, en el medio del bosque, con frío, con barro, sin caminos, se quedaron porque creyeron en este lugar.

Desde el Municipio vamos a seguir trabajando para que está memoria no se pierda, porque una comunidad que conoce su origen, cuida mejor su futuro”.

Yayo de Mendieta reside en Villa La Angostura desde la década de 1970. Periodista e investigador, ha dedicado su trabajo a recopilar la memoria histórica de la localidad a través de testimonios directos y documentos locales.

Al finalizar, se realizó una firma de ejemplares y un espacio de diálogo abierto con el público.