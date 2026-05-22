El Club Coihues inauguró la ampliación de su sede social

En el día de hoy quedó inaugurada la obra de ampliación de la sede del Club Coihues de Villa La Angostura, una obra concretada a través de el aporte económico de $50.000.000 oportunamente otorgado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva de la institución.

La actividad se desarrolló en la sede del Club Coihues y contó con la presencia del Gobernador de la Provincia del Neuquén, Cr. Rolando Figueroa; el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; la Viceintendente Tamara Martínez; la Secretaria de Deportes de la Provincia del Neuquén, Marita Villone; Cra. Josefina Codermatz, Ministra de juventud, deportes y cultura de Neuquén; autoridades provinciales y municipales; junto a integrantes de la comisión directiva del club, encabezada por su presidente Diego Fernández.

La obra inaugurada fue la ampliacion y mejoras de los espacios destinados a las actividades deportivas, recreativas y sociales que desarrolla diariamente la institución, fortaleciendo el rol de contención e integración que cumple el club dentro de la comunidad.

Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de acompañar el crecimiento de las instituciones deportivas locales, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental para la formación, inclusión y desarrollo de niños, niñas y jóvenes.

Desde la comisión directiva del Club Coihues señalaron que la ampliación permitio optimizar el funcionamiento de la sede y continuara incorporando nuevas propuestas deportivas y recreativas para los socios y la comunidad en general.

El Club Coihues es una de las instituciones deportivas más antiguas y activas de Villa La Angostura, con participación en distintas disciplinas como fútbol, hockey, vóley y actividades recreativas, convocando diariamente a cientos de vecinos y vecinas.

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