Fuerte compromiso institucional para preservar el patrimonio histórico y cultural de Villa La Angostura

La Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Villa La Angostura (COMPAVLA) realizó su primera reunión anual con una amplia participación de instituciones, profesionales y vecinos comprometidos con la preservación de la identidad local.

Se llevó adelante, en el Museo Histórico Regional, un encuentro convocado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura, en el marco de la primera reunión anual de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Villa La Angostura (COMPAVLA).

La jornada contó con la presencia de representantes de Parques Nacionales, las áreas municipales de Turismo y Cultura, profesionales de la arqueología, docentes, guías y referentes del Museo Histórico Regional, bajo el acompañamiento del Subsecretario de Cultura, Walter Ercoli.

Durante el encuentro se abordaron distintos ejes estratégicos vinculados a la preservación, fortalecimiento y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural local.

Entre los principales temas trabajados se destacó la propuesta de actualización de la Ordenanza N° 1467/04, con el objetivo de modernizar los mecanismos de protección patrimonial e incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la gestión.

Asimismo, se reafirmó el compromiso del Municipio con el cumplimiento de la Ley Provincial de Museos N° 3350, impulsando la creación de la Dirección del Museo Histórico Regional, con el fin de fortalecer su estructura institucional, optimizar la gestión de recursos y avanzar en el desarrollo de un Plan Museológico integral.

La reunión permitió además consolidar el trabajo articulado entre el Estado municipal, Parques Nacionales y la comunidad, promoviendo nuevas propuestas orientadas a proyectos educativos, mejoras en los espacios de trabajo y futuras intervenciones vinculadas al patrimonio cultural de Villa La Angostura.

Desde la organización destacaron el compromiso y la participación de los distintos sectores convocados, valorando especialmente el interés común por continuar fortaleciendo políticas públicas de preservación histórica y cultural.

Finalmente, se informó que la próxima reunión de la COMPAVLA se realizará el viernes 5 de junio a las 11 horas en el Museo Histórico Regional.

Participantes:

Walter Ercoli, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura.

Dr. Emmanuel Vargas, representante de Parques Nacionales.

Lic. Mónica Hunko, en representación de la Secretaría de Turismo.

Milva Alegre, archivera del Museo Histórico Regional.

Lic. Teresita Vega, guía del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Inés Domínguez, docente y representante del Grupo Árbol.

Lic. Odette Dub y arqueóloga Romina Braicovich, integrantes de la última comisión actuante.

Gastón Pérez Garrido, Cultura Municipal.

Analía Vergara, Docente.

Liliana Anderson y Arq. Eloisa Proto, representantes del Museo Histórico Regional

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