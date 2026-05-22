La Oficina de Empleo, impulsa una capacitación en Inteligencia Artificial para el sector turístico

La Municipalidad de Villa La Angostura informa la apertura de inscripciones para una nueva capacitación orientada al sector turístico local, con el objetivo de brindar herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la promoción, comunicación y crecimiento de emprendimientos y servicios turísticos.
La propuesta está destinada a administradores de alojamientos turísticos y anfitriones, personal de atención al cliente, guías y emprendedores vinculados a la actividad turística.
El curso tiene como objetivo principal dotar a hoteles, hosterías, comercios, rental, servicios y productos turísticos en general de herramientas de Inteligencia Artificial para captar más clientes y potenciar su presencia digital.
Durante la capacitación se abordarán los siguientes ejes:
Identidad visual y marca.
Diseño de contenido.
Omnicanalidad y automatización de la comunicación.
Rentabilidad, fidelización y permanencia.
La cursada se desarrollará de manera virtual a través de la plataforma Classroom, donde los participantes accederán al contenido distribuido en cuatro unidades semanales, pudiendo realizar el trayecto en sus propios tiempos y espacios.
El curso iniciará el 1 de junio de 2026 y finalizará el 30 de junio de 2026. El acceso a la plataforma estará habilitado desde el 1 de junio hasta las 23:59 hs del 30 de junio.
Para acceder al certificado de aprobación, los participantes deberán realizar y aprobar las cuatro instancias evaluativas previstas.
Cierre de inscripción: 5 de junio de 2026.
Requisitos:
Ser mayor de 18 años.
Ser residente de Villa La Angostura.
Estar trabajando en el área de servicios turísticos.
La Municipalidad de Villa La Angostura informa la apertura de inscripciones para una nueva capacitación orientada al sector turístico local, con el objetivo de brindar herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la promoción, comunicación y crecimiento de emprendimientos y servicios turísticos.