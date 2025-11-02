Torneo “Super 8 Newcom +50” en Villa La Angostura.

En el día de hoy comenzó en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado el Torneo “Super 8 Newcom +50”, una propuesta organizada por la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Walter Espíndola.

Del encuentro participan equipos provenientes de diferentes localidades de la región: Aubert (Cipolletti), Aukan (Zapala), Patagonia (Puerto Madryn), Newen (Junín de los Andes), Renacer (General Roca), Angostura Newcom, Chapelco (San Martín de los Andes) y La Vecindad (Picún Leufú).

El torneo cuenta con una destacada participación de deportistas mayores de 50 años, quienes disfrutaran de dos jornadas de competencia, buffet y deporte en un ambiente de integración y recreación.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, considerando al deporte y la actividad física como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo comunitario, la promoción de hábitos saludables y la integración social de vecinas y vecinos de todas las edades.