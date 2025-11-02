Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Torneo “Super 8 Newcom +50” en Villa La Angostura.

Nov 1, 2025

En el día de hoy comenzó en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado el Torneo “Super 8 Newcom +50”, una propuesta organizada por la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Walter Espíndola.

Del encuentro participan equipos provenientes de diferentes localidades de la región: Aubert (Cipolletti), Aukan (Zapala), Patagonia (Puerto Madryn), Newen (Junín de los Andes), Renacer (General Roca), Angostura Newcom, Chapelco (San Martín de los Andes) y La Vecindad (Picún Leufú).

El torneo cuenta con una destacada participación de deportistas mayores de 50 años, quienes disfrutaran de dos jornadas de competencia, buffet y deporte en un ambiente de integración y recreación.

Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa el Gobierno Municipal, considerando al deporte y la actividad física como uno de los ejes fundamentales para el desarrollo comunitario, la promoción de hábitos saludables y la integración social de vecinas y vecinos de todas las edades.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2025: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN VILLA LA ANGOSTURA

Oct 13, 2025
Cultura Deportes

Jóvenes ajedrecistas de Villa La Angostura se destacaron en el Campeonato Provincial 2025

Sep 30, 2025
Deportes

La Secretaría de Deportes informa que por razones climáticas, se suspende la fecha del Torneo Infantil de Fútbol de Salón del día de hoy Domingo 3 de Agosto.

Ago 3, 2025

Otras noticias

Deportes

Torneo “Super 8 Newcom +50” en Villa La Angostura.

1 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

Se viene el evento automovilístico Ferrari Cavalcade Adventure 2025.

1 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura presenta el Presupuesto Municipal 2026.

31 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer firmó el Convenio Marco correspondiente al proyecto Bosque de Lumas.

31 octubre, 2025 Prensa Vla