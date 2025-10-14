Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2025: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN VILLA LA ANGOSTURA

Oct 13, 2025

La Secretaría de Deportes de Villa La Angostura informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Programa Provincial al que adhiere nuestro Municipio, en las disciplinas Futsal, Fútbol 11, Básquet, Vóley y Tenis de Mesa (ramas femenina y masculina).

Edad y elegibilidad: Podrán participar jóvenes de 14 y 15 años.

Edad tope: 16 años cumplidos en 2025.No podrán participar quienes cumplan 17 años durante 2025.

Quiénes pueden inscribirse:Pueden anotarse colegios, barrios, comisiones vecinales, clubes u otros grupos comunitarios.

La participación es totalmente gratuita.Traslados: Los viajes a las etapas clasificatorias serán cubiertos por el Municipio.

Formato de competencia

Etapa Local: si hubiera más de un equipo por disciplina, se realizará una instancia local para definir el representante.

Etapa Regional: los equipos ganadores de cada localidad compiten en sede a definir, en jornada completa.

Etapa Provincial (Final): la disputan los equipos ganadores de cada zona.InscripciónLas inscripciones locales están abiertas y cierran el miércoles 22 de octubre de 2025.

Cada equipo debe presentar una lista de buena fe indicando la disciplina en la que competirá.

Enviar la confirmación por correo a: deportes@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa La Angostura — Construyendo oportunidades

Oct 13, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Concurso de Precios para la Decoración de Navidad 2025

Oct 13, 2025
Casa de la Cultutra Municipalidad de Villa la Angostura

Jornada informativa sobre herramientas de financiamiento ante la emergencia por sequía

Oct 13, 2025

Otras noticias

Deportes Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2025: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN VILLA LA ANGOSTURA

13 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa La Angostura — Construyendo oportunidades

13 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaria de Turismo

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Concurso de Precios para la Decoración de Navidad 2025

13 octubre, 2025 Prensa Vla
Adultos Mayores Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Área de Adultos Mayores invita a “Hablemos de la Vida: un diálogo necesario para acompañar y prevenir”

13 octubre, 2025 Prensa Vla