JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2025: INSCRIPCIONES ABIERTAS EN VILLA LA ANGOSTURA

La Secretaría de Deportes de Villa La Angostura informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Programa Provincial al que adhiere nuestro Municipio, en las disciplinas Futsal, Fútbol 11, Básquet, Vóley y Tenis de Mesa (ramas femenina y masculina).

Edad y elegibilidad: Podrán participar jóvenes de 14 y 15 años.

Edad tope: 16 años cumplidos en 2025.No podrán participar quienes cumplan 17 años durante 2025.

Quiénes pueden inscribirse:Pueden anotarse colegios, barrios, comisiones vecinales, clubes u otros grupos comunitarios.

La participación es totalmente gratuita.Traslados: Los viajes a las etapas clasificatorias serán cubiertos por el Municipio.

Formato de competencia

Etapa Local: si hubiera más de un equipo por disciplina, se realizará una instancia local para definir el representante.

Etapa Regional: los equipos ganadores de cada localidad compiten en sede a definir, en jornada completa.

Etapa Provincial (Final): la disputan los equipos ganadores de cada zona.InscripciónLas inscripciones locales están abiertas y cierran el miércoles 22 de octubre de 2025.

Cada equipo debe presentar una lista de buena fe indicando la disciplina en la que competirá.

Enviar la confirmación por correo a: deportes@villalaangostura.gov.ar