La Escuela Municipal de Taekwon-Do participó de la 6° Copa ESID-ICT, realizada en el Gimnasio Municipal N°3 de San Carlos de Bariloche, evento organizado por el Maestro 8° Dan Mariselo Corcico. La delegación local, a cargo del Sabumnim Gerardo Hermosilla, estuvo integrada por 17 alumnos y alumnas de distintas edades, quienes además participaron de una capacitación de arbitraje, fortaleciendo su formación dentro de la disciplina.

Durante el torneo, los y las representantes de la Escuela Municipal obtuvieron destacados resultados:Xiomara Calderón (cinturón verde punta azul): 2° puesto en formas y 3° puesto en lucha.Diego Castro (cinturón amarillo punta verde): 2° puesto en formas y 1° puesto en lucha.Gaspar Echassendague (cinturón rojo): 2° puesto en lucha.Leandro Ovalle (1° Dan): 2° puesto en formas y 3° puesto en lucha.Pedro Alveal (cinturón blanco punta amarilla): 1° puesto en lucha y 2° puesto en formas.Briana Nahiara Huenchul (cinturón blanco punta amarilla): 1° puesto en formas.Salvador Echassendague (cinturón rojo punta negra): 1° puesto en lucha.Lionel Álvarez Carmoney (cinturón amarillo punta verde): 3° puesto en formas y 2° puesto en lucha.Agustín Monsalbe (1° Dan): 2° puesto en lucha.Aldana Altamirano (cinturón rojo punta negra): 1° puesto en formas y 1° puesto en lucha.Luciana Tapia (cinturón blanco): 3° puesto en formas y 2° puesto en lucha.Claudio Gonzales (punta negra): 1° puesto en lucha y 2° puesto en formas.Mia López (cinturón amarillo punta verde): 1° puesto en lucha.Sharon Rodríguez (cinturón amarillo): 3° puesto en formas y 2° puesto en lucha.Mía Ovalle (cinturón amarillo): 3° puesto en formas y 2° puesto en lucha.Chavol Ian, amarillo punta verde, 1er puesto.

Desde la Escuela Municipal destacaron el compromiso, esfuerzo y desempeño de cada uno de los competidores y competidoras, quienes representaron a la localidad con gran dedicación y espíritu deportivo.