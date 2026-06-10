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Municipalidad de Villa la Angostura

Felíz Aniversario C.D.I “Las Mutisias”

Jun 10, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, se complace en saludar al Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) “Las Mutisias” en su 41° Aniversario, destacando su invaluable compromiso con el cuidado, la contención y la educación de las primeras infancias de nuestra localidad.A lo largo de estos años, su equipo de trabajo ha acompañado con dedicación y profesionalismo a generaciones de niñas, niños y familias, construyendo un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento.

¡Felices 41° Años, C.D.I. “Las Mutisias”!

By Prensa Vla

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