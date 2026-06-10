Felíz Aniversario C.D.I “Las Mutisias”

La Municipalidad de Villa La Angostura, se complace en saludar al Centro de Desarrollo Infantil (C.D.I.) “Las Mutisias” en su 41° Aniversario, destacando su invaluable compromiso con el cuidado, la contención y la educación de las primeras infancias de nuestra localidad.A lo largo de estos años, su equipo de trabajo ha acompañado con dedicación y profesionalismo a generaciones de niñas, niños y familias, construyendo un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento.

¡Felices 41° Años, C.D.I. “Las Mutisias”!