Jornada de exámenes para la Escuela Municipal de Karate.

El día sábado 1 de Noviembre, se realizó la Jornada de Examenes para KYU del estilo de KARATE GOJU RYU, de la Escuela Municipal de Karate a cargo de la Sensei Alejandro Cattafesta.

En la jornada se conto con el acompañamiento de la Escuela KARATE DO BARILOCHE, que tuvo a cargo la Evaluacion de los alumnos.



En esta oportunidad rindieron examen un total de 18 alumnos entre niños, adolescentes y adultos, quienes pusieron a prueba sus conocimientos.

Las categorías evaluadas fueron 8vo, 7mo y 6to Kyu.

El acompañamiento a las Escuelas Deportivas Municipales, es fundamental para el desarrollo comunitario, la promoción del deporte, habitos saludables y la integración social.