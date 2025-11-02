Angostura Informa

Jornada de exámenes para la Escuela Municipal de Karate.

Nov 2, 2025

El día sábado 1 de Noviembre, se realizó la Jornada de Examenes para KYU del estilo de KARATE GOJU RYU, de la Escuela Municipal de Karate a cargo de la Sensei Alejandro Cattafesta.
En la jornada se conto con el acompañamiento de la Escuela KARATE DO BARILOCHE, que tuvo a cargo la Evaluacion de los alumnos.

En esta oportunidad rindieron examen un total de 18 alumnos entre niños, adolescentes y adultos, quienes pusieron a prueba sus conocimientos.
Las categorías evaluadas fueron 8vo, 7mo y 6to Kyu.
El acompañamiento a las Escuelas Deportivas Municipales, es fundamental para el desarrollo comunitario, la promoción del deporte, habitos saludables y la integración social.

