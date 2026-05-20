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Villa La Angostura: Torneo Fútbol 8 del programa “Más Mujeres en el Deporte”

May 19, 2026

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar del Torneo Fútbol 8 femenino, una propuesta impulsada en el marco del programa “Más Mujeres en el Deporte”, destinada a categorías +16.
El certamen se desarrollará en distintas localidades de la provincia, entre ellas Villa La Angostura, junto a Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Las Ovejas, Bajada del Agrio y Aluminé.
La actividad es gratuita y busca seguir promoviendo la participación de las mujeres en el deporte, generando espacios de encuentro, inclusión y recreación a través del fútbol.
Las inscripciones pueden realizarse a través del link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciHrsOYHz1Aw8yPXARglZ8M2G6U9XrsoF6Gt9VFUiUU65j_g/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnnT72yfQDSSN8KOYpNtqNCWiMxc9r9_N3NbR9IeldT_fhrHZ5Ylrrb0DM8bg_aem_JN5stnJA1BSUeZavdr5Bqw

Para más información, comunicarse al 294 4388220.

By Prensa Vla

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