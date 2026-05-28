El grupo de Newcom “Los Arrayanes” de Villa La Angostura continúa desarrollando una intensa agenda deportiva y recreativa, consolidando su crecimiento tanto dentro como fuera de la provincia.

Luego de la clínica realizada a fines de abril, el equipo ha mantenido una destacada participación en diferentes encuentros regionales.

El fin de semana del 16 de mayo formaron parte de un encuentro en la localidad de San Martín de los Andes, compitiendo en las categorías +50, +60 y femenino.

Asimismo, el sábado 23 participaron de un importante encuentro en Dina Huapi, donde compartieron jornada con equipos de Pilcaniyeu, Dina Huapi y Bariloche, en categoría +60. Allí lograron una sobresaliente actuación, obteniendo cuatro victorias en los cinco partidos disputados, reflejando el gran progreso del grupo en lo táctico, técnico y humano.

Desde el equipo invitan a todas las personas interesadas a sumarse a esta actividad, que promueve la salud física y mental, además de fortalecer la socialización y el trabajo en grupo, aspectos fundamentales en esta etapa de la vida.



Los entrenamientos se realizan:

Lunes y miércoles de 19 a 21 hs en la Escuela Nº104.

Viernes de 20 a 22 hs en el Gimnasio Adrián Mercado.