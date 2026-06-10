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BECAS GREGORIO ÁLVAREZ: ESTE 10 DE JUNIO SE ACREDITAN NUEVOS PAGOS.

Jun 10, 2026

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del programa Becas Gregorio Álvarez, informó que este martes 10 de junio se realizará el pago correspondiente a nuevas becas aprobadas y a beneficiarios activos del nivel superior.

En el caso de las nuevas becas aprobadas de junio de 2026, percibirán el beneficio los estudiantes de:

Nivel Inicial (cuota única).

Nivel Primario (cuota única).Nivel Secundario (cuota 1).

Nivel Superior (Terciario y Universitario), correspondientes a las cuotas 1, 2, 3 y 4.

Terminalidad de Escuela Secundaria – FinEs (cuota 1).

Asimismo, los beneficiarios activos del nivel superior (terciario y universitario) recibirán la cuota correspondiente al mes de junio.

Desde el programa se recordó la importancia de continuar acompañando las trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes y estudiantes de nivel superior de toda la provincia, fortaleciendo el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

By Prensa Vla

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