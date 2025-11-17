Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Deportes

Torneo Clausura 2025 – LIFUBA Fecha 7 – Estadio Municipal Andrés Martín “El Calafate”

Nov 16, 2025

Este domingo se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de LIFUBA en el Estadio Municipal Andrés Martín “El Calafate”, donde se enfrentaron Las Piedritas y Arco Iris en una jornada que reunió a categorías formativas, reserva y primera división.

A continuación, se detallan los resultados de la fecha:

8va división: Las Piedritas 3 – 0 Arco Iris

6ta división: Las Piedritas 4 – 0 Arco Iris

5ta división: Las Piedritas 2 – 0 Arco Iris

4ta división: Las Piedritas 1 – 1 Arco Iris

Reserva: Las Piedritas 0 – 0 Arco Iris

Primera división: Las Piedritas 1 – 2 Arco Iris

La jornada se desarrolló con gran acompañamiento de las familias y la comunidad deportiva, fortaleciendo los valores del fútbol local y el trabajo de las categorías formativas.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

Nov 17, 2025
Deportes

Final del Torneo de Fútbol Femenino 2025

Nov 16, 2025
Deportes

Se desarrollo en Villa La Angostura el Zonal de los Juegos Regionales Sub 16 Masculino de Básquet

Nov 16, 2025

Otras noticias

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Las Balsas.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Comenzó en Villa La Angostura el “Patagonia Synuclein Workshop 2025”

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla