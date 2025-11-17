Torneo Clausura 2025 – LIFUBA Fecha 7 – Estadio Municipal Andrés Martín “El Calafate”

Este domingo se disputó la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de LIFUBA en el Estadio Municipal Andrés Martín “El Calafate”, donde se enfrentaron Las Piedritas y Arco Iris en una jornada que reunió a categorías formativas, reserva y primera división.

A continuación, se detallan los resultados de la fecha:

8va división: Las Piedritas 3 – 0 Arco Iris

6ta división: Las Piedritas 4 – 0 Arco Iris

5ta división: Las Piedritas 2 – 0 Arco Iris

4ta división: Las Piedritas 1 – 1 Arco Iris

Reserva: Las Piedritas 0 – 0 Arco Iris

Primera división: Las Piedritas 1 – 2 Arco Iris

La jornada se desarrolló con gran acompañamiento de las familias y la comunidad deportiva, fortaleciendo los valores del fútbol local y el trabajo de las categorías formativas.