Final del Torneo de Fútbol Femenino 2025

Este fin de semana se disputó en la cancha “Las Piedritas” la gran final del Torneo de Fútbol Femenino organizado por la Liga Quetrihue, donde se vivió una jornada cargada de emoción, talento y espíritu deportivo.

En el encuentro decisivo, Siempre Verde se consagró campeón tras imponerse por 2 a 1 frente a Club Angostura.En el duelo por el tercer puesto, Pumitas cayó por 1 a 3 ante Las Piedritas, que se quedó con el subcampeonato.

Posiciones Finales

1. Campeonas: Siempre Verde

2. Subcampeonas: Piedritas

3. Club Angostura

4. Pumitas

Distinciones individuales

Valla menos vencida: Celina Barría (Siempre Verde)

Goleadoras del torneo:

Julieta Malique (Siempre Verde) – 3 goles

Katalina Fernández (Siempre Verde) – 3 goles

Durante la ceremonia de premiación se realizó un emotivo homenaje a María Nieves y Asunción Pérez, destacadas referentes del fútbol femenino local.

La jornada cerró celebrando el crecimiento del fútbol femenino en la localidad y el compromiso de todas las instituciones que acompañan este proceso.