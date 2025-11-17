Se desarrollo en Villa La Angostura el Zonal de los Juegos Regionales Sub 16 Masculino de Básquet

Hoy Domingo se llevó acabo en el Gimnasio Municipal Enrique Barbagelata el Zonal de los Juegos Regionales Sub 16 Masculino de Básquet, encuentro que reúne a jóvenes deportistas de la Zona Sur.

El certamen es organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura, bajo la supervisión de la Secretaría de Deportes de la Provincia del Neuquén.

Participan las delegaciones de Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, que disputan este importante torneo clasificatorio.

El equipo que resulte ganador representará a la Zona Sur en el Torneo Provincial, instancia que reunirá a los mejores seleccionados de la provincia.