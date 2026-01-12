Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller: Tallado de Madera para principiantes – Gratuito.

Ene 12, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha el Taller Comunitario de Tallado sobre maderav para principiantes, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

El taller se dicta los días miercoles, de 19 a 20:30 horas, en la UTEP, ubicada en Chumuy 413, barrio El Mallín.
Para más información e inscripciones, comunicarse al 1136172985.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover la capacitación y el fortalecimiento de saberes comunitarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Se desarrolla el proyecto “Huerta Recreativa Inclusiva” en el Hospital Dr. Oscar Arraíz

Ene 12, 2026
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Programa “Voy en Bici” continúa fortaleciendo la movilidad comunitaria

Ene 12, 2026
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Último encuentro de Casa Cultural Joven.

Dic 22, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

2º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 06/2025-ADQUISICION DE 1 (una) TOPADORA NUEVA PARA SER INCORPORADA AL PARQUE DE MAQUINARIA

12 enero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Yoga en Ecohuertas

12 enero, 2026 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Se desarrolla el proyecto “Huerta Recreativa Inclusiva” en el Hospital Dr. Oscar Arraíz

12 enero, 2026 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Taller: Tallado de Madera para principiantes – Gratuito.

12 enero, 2026 Prensa Vla