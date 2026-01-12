Se desarrolla el proyecto “Huerta Recreativa Inclusiva” en el Hospital Dr. Oscar Arraíz

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, informa que se encuentra en marcha el proyecto terapéutico, comunitario y de promoción integral de la salud denominado “Huerta Recreativa Inclusiva”, que se desarrolla en la huerta del Hospital Dr. Oscar Arraíz.



La propuesta está orientada a generar un espacio de encuentro, inclusión y bienestar, promoviendo hábitos saludables, el trabajo con la tierra y la participación comunitaria como herramientas terapéuticas y de fortalecimiento de la salud integral.



Las actividades se realizan todos los jueves de 9:30 a 12:30 horas en la Huerta del Hospital Dr. Oscar Arraíz y no requieren conocimientos previos. La iniciativa está abierta a toda la comunidad.

Las personas interesadas pueden inscribirse o realizar consultas a través de WhatsApp al 1136172985.