El Programa “Voy en Bici” continúa fortaleciendo la movilidad comunitaria

En el marco del Banco de Bicicletas, este martes se concretó la entrega de tres bicicletas donadas y reacondicionadas, gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, la Fundación Salud Para Todos y la Escuela Jaime de Nevares.

La iniciativa tiene como objetivo promover una movilidad sustentable y garantizar el acceso a un medio de transporte esencial para vecinas y vecinos de la comunidad.

Desde la organización se destacó y agradeció especialmente la participación solidaria y desinteresada de Ignacio Di Lorenzo, cuyo compromiso resultó fundamental para que estas bicicletas lleguen a nuevas manos.

El Banco de Bicicletas funciona todos los martes de 10:30 a 13 horas en la Escuela Jaime de Nevares, espacio donde se reciben donaciones y se realiza la inscripción de personas interesadas en acceder al beneficio.

Esta propuesta reafirma el compromiso con una comunidad más inclusiva, solidaria y con mayores oportunidades de movilidad.

