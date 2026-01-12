Angostura Informa

El Programa “Voy en Bici” continúa fortaleciendo la movilidad comunitaria

Ene 12, 2026

En el marco del Banco de Bicicletas, este martes se concretó la entrega de tres bicicletas donadas y reacondicionadas, gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, la Fundación Salud Para Todos y la Escuela Jaime de Nevares.
La iniciativa tiene como objetivo promover una movilidad sustentable y garantizar el acceso a un medio de transporte esencial para vecinas y vecinos de la comunidad.
Desde la organización se destacó y agradeció especialmente la participación solidaria y desinteresada de Ignacio Di Lorenzo, cuyo compromiso resultó fundamental para que estas bicicletas lleguen a nuevas manos.
El Banco de Bicicletas funciona todos los martes de 10:30 a 13 horas en la Escuela Jaime de Nevares, espacio donde se reciben donaciones y se realiza la inscripción de personas interesadas en acceder al beneficio.
Esta propuesta reafirma el compromiso con una comunidad más inclusiva, solidaria y con mayores oportunidades de movilidad.

