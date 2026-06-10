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Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Villa La Angostura busca a sus representantes para los Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026 en la disciplina Truco.

Jun 9, 2026

Desde el Área de Personas Mayores de Villa La Angostura, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía, junto a la Subsecretaría de Deportes, continúa la preparación del equipo que representará a la localidad en los Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026, en la disciplina Truco.
Las jornadas de práctica se realizan de lunes a jueves en Obispo de Nevares 186, donde los participantes comparten encuentros de recreación, estrategia, fortaleciendo además los vínculos sociales y el envejecimiento activo.
La convocatoria está abierta a personas de 60 años o más que deseen sumarse y representar a Villa La Angostura. Quienes estén interesados pueden solicitar más información e inscribirse comunicándose al 2944 241776.
¡La invitación está abierta para seguir sumando jugadores y conformar el equipo que llevará el nombre de nuestra localidad a la competencia nacional!

By Prensa Vla

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