La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se encuentra en marcha el Taller Comunitario de Tallado sobre madera para principiantes, una propuesta gratuita destinada a vecinos y vecinas de la localidad.

El taller se dicta los días miercoles, de 19 a 20:30 horas, en la UTEP, ubicada en Chumuy 413, barrio El Mallín.

Para más información e inscripciones, comunicarse al 1136172985.

Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover la capacitación y el fortalecimiento de saberes comunitarios.