Reunión de trabajo interinstitucional – Secretaría de Ciudadanía y Comunidades saludables

Reunión de trabajo interinstitucional

En el día de hoy se reunieron autoridades de Parques Nacionales, los guardaparques Catalina Martínez y Lucio Azua, Carla Pozzi (bióloga), la Lic. Paula Zunino, Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, junto al equipo del Área de Zoonosis, para trabajar de manera conjunta sobre la problemática de la presencia de perros en las playas.



Esta situación, planteada por la Dirección de Parques Nacionales, representa un riesgo para la preservación de la biodiversidad y la protección de las especies autóctonas.

Recordamos que nos encontramos dentro de un Parque Nacional, y que la prohibición del ingreso de perros a las playas y a las áreas protegidas se encuentra enmarcada en la Ley N° 22.351 – Resolución 059.

Seguimos trabajando de manera articulada para el cuidado del ambiente y la convivencia responsable